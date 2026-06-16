به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران کریمیان عصر دوشنبه در آیین اختتامیه طرح ملی استعدادیابی، غربالگری و مهارت‌آموزی در اداره‌کل بهزیستی خوزستان با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های نسل نوجوان اظهار داشت: ۲ هزار دانش‌آموز ۱۳ تا ۱۸ سال تحت پوشش بهزیستی استان با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، کشف و پرورش استعدادها، آموزش مهارت‌های نرم و پایه و آماده‌سازی برای انتخاب آگاهانه مسیر‌های تحصیلی، شغلی و اجتماعی مورد ارزیابی، مصاحبه تخصصی و آموزش قرار گرفتند.

وی افزود: شناسایی استعداد‌ها و هدایت تحصیلی و شغلی یکی از موثرترین راهکار‌ها برای توانمندسازی جامعه هدف و زمینه‌ساز شکوفایی ظرفیت‌های فردی و اجتماعی آنان است.

کریمیان با بیان اینکه این طرح برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۳ به‌صورت پایلوت اجرا شد، تصریح کرد: با توجه به دستاورد‌های مثبت و اثربخشی آن در شناسایی ظرفیت‌ها، این برنامه در سال ۱۴۰۴ در سطح ملی گسترش یافت و فرصتی ارزشمند برای برنامه‌ریزی آینده شغلی و اجتماعی دانش‌آموزان فراهم کرد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد محله‌محور سازمان بهزیستی، طرح «سلام» را از برنامه‌های راهبردی در حوزه سلامت اجتماعی برشمرد و ادامه داد: در استان خوزستان ۱۹۱ محله با محوریت مراکز مثبت زندگی در قالب این طرح فعال شده‌اند که برنامه‌هایی نظیر استعدادیابی، توسعه مهارت‌های فردی و ارتقای سلامت روان را دنبال می‌کنند.

وی تاکید کرد: هدف این طرح صرفاً جذب کمک‌های مالی نیست، بلکه بهره‌گیری از تخصص‌ها، مهارت‌ها و خدمات داوطلبانه شهروندان برای ارتقای سلامت اجتماعی محلات است.

کریمیان با قدردانی از مشارکت متخصصان و داوطلبان در برنامه‌های این سازمان یادآور شد: اجرای پویش «سلام محله» با ثبت‌نام بیش از ۲۴ هزار داوطلب، فعالیت شبانه‌روزی مرکز مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ و تشکیل ۳۲ تیم «محب» برای مداخلات روانی-اجتماعی از جمله اقدامات مؤثر در حوزه حمایت‌های اجتماعی استان بوده است.

وی همچنین بر ضرورت استمرار حمایت از دانش‌آموزان شناسایی‌شده تأکید کرد و گفت: مسیر رشد و موفقیت این افراد نباید به پایان فرآیند استعدادیابی محدود شود، بلکه لازم است تا رسیدن به جایگاه مطلوب، مسیر پیشرفت آنان مورد پایش و حمایت قرار گیرد.

در ادامه این مراسم، مصاحبه‌گران حرفه‌ای، فعالان حوزه روان‌شناسی و مسئولان مراکز مثبت زندگی ضمن ارائه گزارش از روند اجرایی، چالش‌ها و دستاورد‌های طرح، بر اهمیت تداوم آموزش مهارت‌های نرم و پایه تأکید کردند.

این طرح به‌صورت ویدئوکنفرانس با شهرستان‌های شادگان، شوشتر و دشت‌آزادگان برگزار شد و فرآیند ارزیابی و مصاحبه تخصصی ۲ هزار دانش‌آموز تحت پوشش این سازمان را به پایان رساند.

این آیین با تجلیل از مصاحبه‌گران، مربیان مهارت‌های نرم، مسئولان مراکز مثبت زندگی و کارشناسان برتر طرح به کار خود پایان داد.