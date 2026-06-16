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استاندار خوزستان با اشاره به تاکید دولت وفاق ملی بر پرداخت بهموقع مطالبات تولیدکنندگان از واریز ۵۰ درصد از مطالبات کشاورزان خوزستانی تاکنون خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده بیان داشت: با رایزنیهای بیوقفه و پیگیریهای شبانهروزی که با مجموعه دولت و وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، تا به امروز ۵۰ درصد از کل مطالبات گندمکاران استان به حساب آنان واریز شده است.
وی در ادامه با تاکید بر رشد چشمگیر خرید تضمینی گندم در استان افزود: در ادامه خرید تضمینی گندم در خوزستان، ۱.۱ همت دیگر از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شد، این رقم حاصل تلاش کشاورزانی است که در گرمای طاقتفرسا، امنیت غذایی کشور را تضمین کردند.
موالیزاده با اشاره به جایگاه ویژه استان خوزستان در تولید گندم تصریح کرد: خوزستان نهتنها قطب کشاورزی کشور، بلکه خط مقدم جبهه تولید و خودکفایی در گندم است.
استاندار خوزستان تداوم این روند را منوط به تخصیص اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد که بهزودی شاهد پرداخت صددرصدی مطالبات کشاورزان استان باشیم.
خوزستان در تامین کالای اساسی کشور بسیار اثرگذار است
به نقل از استانداری خوزستان، رئیسجمهور در آیین افتتاح چندین طرح ملی آبزیپروری و کشاورزی ضمن تقدیر ویژه و صریح از عملکرد مدیریت ارشد استان خوزستان، نقش استاندار خوزستان در پیشبرد اهداف امنیت غذایی کشور را «ستودنی» خواند.
مسعود پزشکیان با تاکید بر اینکه امنیت غذایی خط قرمز دولت است، بیان کرد: مدیریت ارشد خوزستان در شرایط سخت تحریم، محدودیت منابع و فشارهای جنگی، توانست زنجیره تامین کالاهای اساسی را برای کل کشور پایدار نگه دارد.
وی افزود: تلاشهای مدیریتی استان خوزستان مصداق واقعی مدیریت جهادی و پایبندی به مسئولیتهای ملی در سختترین شرایط است؛ خوزستان در این مسیر ثابت کرد که تکیهگاه مطمئنی برای امنیت غذایی ایران است.
استاندار خوزستان در این مراسم با ارائه گزارشی از دستاوردهای بخش کشاورزی و شیلات، به معرفی طرح ملی و بزرگ آبزیان شهرک شیلاتی بوطاهری هندیجان پرداخت و گفت: این طرح عظیم که با سرمایهگذاری سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به اجرا درآمده، در مرحله نخست با سرمایهگذاری ثابت ۳۰ همت در مساحتی بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ هکتار بنا شده و ظرفیت تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن آبزیان پرورشی را دارد.
موالیزاده با هشدار نسبت به گسترش پرورش ماهی کپور در عراق و احتمال اشباع بازار هدف در استانهای جنوبی این کشور، پیشنهاد داد تا با مجوزهای سازمان محیطزیست، به سمت پرورش گونههای جایگزین نظیر تیلاپیا حرکت کنیم تا رقابتپذیری تجاری ایران در منطقه حفظ شود.
وی در ادامه با تبیین جایگاه راهبردی خوزستان اظهار کرد: این استان همواره قطب تولیدات کشاورزی ایران بوده و امروز در حوزههای دامپروری و آبزیپروری، تکیهگاهی بیبدیل برای خودکفایی ملی است.
تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.