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«جی دی ونس» در گفت وگو با شبکه سی ان ان مدعی شد، ایران در ابتدای این یادداشت تفاهم یک و نیم صفحه ای متعهد به صلح و ثبات منطقه ای شده آنهم از طریق توقف تامین مالی گروههایی که آمریکا آنها را تروریستی میداند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «جی دی ونس» معاون رئیسجمهوری آمریکا به شبکه سی ان ان گفت که یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و ایران «حدود یک و نیم صفحه» و یک چارچوب کلی است که جزئیات آن در جریان مذاکرات فنی آینده مشخص خواهد شد.
معاون ترامپ افزود: «در مورد تعدادی از مسائل، ما باید این موارد را در مرحله مذاکرات فنی مشخص کنیم، اما کاری که این یادداشت تفاهم انجام میدهد این است که یک چارچوب ایجاد میکند که بر اساس آن، ایرانیها با انجام تعهدات خود در چارچوب توافق، از مزایای آن بهرهمند میشوند.»
ونس مدعی شد: «پاراگراف اول» این سند، انتظار از ایران برای پایبندی به «صلح و ثبات منطقهای» را مشخص میکند؛ موضوعی که به گفته او شامل توقف تامین مالی گروههایی است که آمریکا آنها را تروریستی میداند.
معاون ترامپ گفت: «آنچه در پاراگراف اول توافق آمده، عملا این است که ایران همانطور که ایالات متحده متعهد میشود، خود را به صلح و ثبات منطقهای متعهد میکند.»
او مدعی شد: «بخشی از این موضوع، این است که ایرانیها باید تامین مالی سازمانهای تروریستی خشونتطلب را متوقف کنند و باید از دامن زدن به بیثباتی منطقهای دست بردارند.»
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیش از این در دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، اعلام کرد که متن یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران، احتمالاً پس از مراسم رسمی امضای توافقنامه که برای روز جمعه در سوئیس برنامهریزی شده است، به صورت عمومی منتشر خواهد شد.
سی ان ان پیش از این ادعا کرده: مقامات ارشد آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ و جی دی ونس، معاون رئیسجمهوری آمریکا و محمدباقر قالیباف این توافق را بهصورت دیجیتالی امضا کردهاند.