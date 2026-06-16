مدیر کل بنیاد شهید تهران بزرگ، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید عباسی یوسف، جایگاه پاسداران را در حفظ دستاورد‌های نظام جمهوری اسلامی ایران بی‌بدیل دانست.

دیدار با خانواده شهید مهدی عباسی یوسف دیدار با خانواده شهید مهدی عباسی یوسف دیدار با خانواده شهید مهدی عباسی یوسف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ گفت: پاسداران شهید با نثار خون پاک خود، اقتدار امروز کشور را تضمین کردند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت خود، پرچمداران واقعی این مسیر الهی هستند.

عباسعلی رضایی اظهار داشت: پاسداری، پیش از اینکه یک عنوان نظامی باشد، یک ساحت وجودی است؛ ایستادن در مرز میان «بودن» و «آسودن»، جایی که فرد برای حفظ پایداری یک آرمان، از امنیت زیستن خویش می‌گذرد.

گفتنی است در پایان این دیدار، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با اهدای لوح سپاس از صبر و ایثار خانواده شهید مهدی عباسی یوسف، تجلیل به عمل آورد.