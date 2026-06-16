رسانه‌های رژیم صهیونیستی لفاظی‌های اخیر «بنیامین نتانیاهو» را پوچ و سخنان «یک احمق طراز اول» توصیف کردند و گفتند که او نباید وارد جنگ با ایران می‌شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، روزنامه «یدیعوت آحارونوت» به نقل از یک مقام رژیم اسرائیل نوشت که نتانیاهو باید به سادگی اعتراف می‌کرد که اشتباه کرده است، زیرا او با ذکر «اهداف خیالی» که برای دستیابی به آنها آماده نبود، اغراق کرد و سخنانش همگی «پوچ» بود.

«یائیر گولان» رئیس حزب به اصطلاح دموکرات رژیم صهیونیستی گفت که نتانیاهو در ماموریتی که زندگی خود را وقف آن کرد، شکست خورد.

در این زمینه، «یدیعوت آحارونوت» به نقل از رئیس شورای منطقه‌ای مطلة در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین، نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داد و افزود: «او از واقعیت بی‌خبر است و من از او می‌خواهم که ویرانی‌ها را از نزدیک ببیند.»

او افزود که همچنان نسبت به «ساکنان شهرک‌های صهیونیست نشین اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فلسطین)» بی‌توجهی می‌شود.

رئیس شورای منطقه‌ای مطلة افزود: «من از نخست‌وزیر (نتانیاهو) می‌خواهم که از نزدیک میزان ویرانی‌های وارد شده به شهرها، ساکنان و آوارگان را ببیند و از وضعیت آنها در حالی که از استرس پس از سانحه رنج می‌برند، مطلع شود.»

همچنین شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از یک مقام اسرائیلی در مورد اظهارات نتانیاهو گفت: «هیچ پاسخ واقعی برای مردمی (صهیونیست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی فلسطین) که سخت‌ترین سال‌های خود را سپری می‌کنند، وجود ندارد.»

این شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی به نقل از خبرنگار خود نوشت: «بهتر بود که نتانیاهو با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، وارد جنگ [با ایران] نمی‌شد».

شبکه ۱۳ رژیم صهیونیستی طرح «تغییر رژیم» را شکست خورده دانست.

این خبرنگار رژیم صهیونیستی، نتانیاهو را «مشکل‌ساز» توصیف کرد و گفت که «بهتر بود او از همان ابتدا وارد جنگ نمی‌شد.»

شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی نیز با اشاره به اینکه مهم‌ترین سؤال در سخنان نتانیاهو «بی‌پاسخ مانده است»، افزود که سخنان او مبهم و نگران‌کننده بود، زیرا سوالات سخت بدون پاسخ کافی، در هوا معلق مانده‌اند.

این شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی همچنین حمله «گای ماروز» مفسر این رژیم به ترامپ را نقل کرد و رئیس جمهور آمریکا را یک احمق درجه یک و یک خودبزرگ‌بین توصیف و به شدت از عملکرد او انتقاد کرد.

ماروز تاکید کرد که رویکرد دولت ترامپ به مسئله ایران منجر به نتایج معناداری نشده است و ایرانی‌ها همچنان نسبت به این اقدامات بی‌تفاوت هستند.

در این زمینه، روزنامه معاریو نوشت که نتانیاهو به طور کامل در مورد سخنان خود فکر نکرده است.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی دوشنبه شب مدعی شد که نیروهایش در «منطقه امنیتی» لبنان باقی خواهند ماند.

او ادعا کرد: آنچه حاصل شده این است که «اسرائیل» از نابودی مستقیم فاصله گرفته است.

«ایهود باراک» نخست وزیر سابق رژیم اسرائیل نیز توافق بین آمریکا و ایران را برای رژیم صهیونیستی بسیار بد توصیف کرد و گفت که اسرائیل هزینه تکبر و کوری نتانیاهو را می‌پردازد و به هیچ یک از اهداف جنگ دست نیافته است.