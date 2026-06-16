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با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، ۲۸۴ طرح کشاورزی در خوزستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در این مراسم گفت: خوزستان با تولید سالانه بالغ بر ۱۷ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی، رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است؛ به طوری که ۱۴ درصد از کل تولیدات و امنیت غذایی پایدار کشور متعلق به این استان پهناور است.
جواد سلطانی کاظمی افزود: در هفته جهاد کشاورزی، ۲۸۴ طرح با اعتباری بالغ بر ۲.۸ همت (۲۸ هزار میلیارد ریال) بهرهبرداری شد. این طرحها در حوزههای زیربنایی، شیلات، صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین پایش و هوشمندسازی اجرا شدهاند که برای ۲ هزار و ۶۰۰ نفر اشتغال مستقیم و ۶ هزار و ۴۸۳ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد میکنند.
وی با تاکید بر شاخصهای فنی این طرحها تصریح کرد: در این طرحها افزایش بهرهوری، کاهش مصرف آب و هوشمندسازی تولید به عنوان اولویتهای اصلی در نظر گرفته شده است. همچنین ۴۰ درصد از این طرحها مربوط به زنجیرهها و صنایع تبدیلی است که نقش کلیدی در پایداری تولید و ارزش افزوده محصولات دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان با تمجید از نقش پررنگ مردم در توسعه کشاورزی خاطرنشان کرد: بالغ بر ۷۹ درصد از سرمایهگذاری ۲.۸ همتی این طرحها توسط بخش خصوصی انجام شده است. این آمار نشاندهنده اشتیاق بیسابقه سرمایهگذاران برای ورود به حوزه کشاورزی خوزستان است. ما متعهد هستیم مسیر را برای فعالان اقتصادی هموار کنیم و از تمامی سرمایهگذاران دعوت میکنیم در حوزه راهبردی امنیت غذایی استان مشارکت کنند.