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ثبت نام خادمی در موکبهای بینالمللی نایبالشهید در اربعین ۱۴۰۵ آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کانون همبستگی فرزندان شاهد اعلام کرد: ثبت نام خادمی در موکبهای بینالمللی نایبالشهید در اربعین ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ۵ تیر ادامه خواهد داشت.
بنا بر این اعلام، محل خدمت خادمان در موکبهای بینالمللی نایبالشهید در مسیر پیادهروی نجف به کربلا عمود ۵۲۴ و همچنین فرودگاه بینالمللی امام خمینی خواهد بود.
آغاز و پایان فعالیت خادمان در موکبها، ۲ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ و در یکی از بازههای زمانی ۲ تا ۷ مرداد یا ۷ تا ۱۲ مرداد یا ۲ تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ است.
متقاضیان خادمی میتوانند برای ثبت نام اولیه به لینک https://survey.porsline.ir/s/yT۱RJD۳s و برای اطلاع از شرایط خادمی به کانال ایتای موکبهای بینالمللی نایبالشهید به نشانی 🆔 @nayebshahidir مراجعه کنند.