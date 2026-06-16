بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، میزان نفت موجود در مخاذن راهبردی آمریکا، هفته گذشته به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۳ رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، طبق داده‌های دولتی منتشر شده در روز دوشنبه، دولت آمریکا فقط در هفته گذشته ۸.۹ میلیون بشکه دیگر از ذخایر راهبردی نفت را آزاد کرد.

با این حساب، ذخایر اضطراری نفت آمریکا به ۳۴۰.۳ میلیون بشکه نفت خام رسیده است که از پایین‌ترین سطح قبلی که در ژوئیه ۲۰۲۳ در زمان ریاست جمهوری جو بایدن پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین ثبت شده بود، فراتر می‌رود.

آخرین باری که ذخایر راهبردی نفت آمریکا کمتر از سطح کنونی بود در ژوئیه ۱۹۸۳ ثبت شده است، زمانی که دولت رونالد ریگان برای اولین بار اقدام به پر کردن ذخایر کرد و آمریکا اقتصاد کوچک‌تری داشت.

ذخایر راهبردی نفت به ابزاری کلیدی تبدیل شده است که مقامات دولت ترامپ از آنها برای کاهش آسیب‌های قیمت بالای انرژی به مصرف‌کنندگان، مشاغل و اقتصاد از آن استفاده کرده‌اند.

جنگ‌های پی در پی آمریکا بخش بزرگی از ذخایر نفت را از بین برده است.

از زمان آغاز جنگ (تجاوزکارانه و غیرقانونی) آمریکا علیه ایران در اواخر فوریه، ذخایر نفت آمریکا ۷۵ میلیون بشکه یا ۱۸ درصد کاهش یافته است.

زمانی که دونالد ترامپ سومین دوره رقابت‌های خود برای کاخ سفید را در سال ۲۰۲۲ آغاز کرد، بایدن را به خاطر تخلیه ذخایر راهبردی نفت مورد انتقاد قرار داد. اما اکنون مقامات دولت ترامپ با سرعت بیشتری پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای امسال، ذخایر نفت را تخلیه می‌کنند.

مایک سامرز مدیرعامل ذخایر نفتی آمریکا هفته گذشته هشدار داد که این ذخایر برای عملیاتی شدن باید حداقل ۲۰ درصد پر باشد.

سامرز در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌ان گفت: ما اکنون زنگ خطر را به صدا درآورده‌ایم. ما به سطوحی رسیده‌ایم که نگران‌کننده شده‌اند.

بخش پیش‌بینی وزارت انرژی آمریکا اعلام کرد که همزمان با بسته ماندن تنگه هرمز، ذخایر نفت کشور‌های ثروتمند، به پایین‌ترین سطح در ۲۳ سال گذشته رسید و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد.

تنگه هرمز محل عبور یک پنجم نفت جهان است که در نتیجه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران از تاریخ ۲۸ فوریه برابر با ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بسته شده است.

در نتیجه ذخایر نفت در ۳۸ کشور ثروتمند که عضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» (OECD) را تشکیل می‌دهند، به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۳ تاکنون رسیده است.