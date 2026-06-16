کتاب «آه» اثر یاسین حجازی با بازخوانی مقتل امام حسین (ع)، روایت عاشورا را در قالبی نو و زبانی روان ارائه می کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، کتاب «آه» حاصل بازخوانی و ویرایش کتاب «نفس المهموم» نوشته شیخ عباس قمی است. کتابی که اغلب نقل‌های صحیح مقاتل و کتب تاریخ را در خود گرد آورده و جزءجزء حادثه شهادت حسین بن علی (ع) را از ۶ ماه پیش‌تر تا روز حادثه عاشورای حسینی ثبت کرده است.

این اثر از مرگ معاویه آغاز می شود و تا وقایع بعد از عاشورا ادامه پیدا می کند. این کتاب شامل وقایع پس از بیعت مردم با یزید ابن معاویه تا بازگشتن خاندان به اسارت گرفته حسین ابن علی(ع) به مدینه است.

کتاب «آه» روضه‌ای مجسم است که اشک را، در غم ثارالله به رواق چشم مخاطب دعوت می‌کند. هر صفحه کتاب پرده‌ای از واقعه کربلاست که این امر مطالعه کتاب را آسان می‌کند. واژه‌نامه‌ای که در انتهای کتاب قرار داده‌شده‌ فهم متن را چندان ساده می‌کند که هر مخاطبی می‌تواند توشه‌ای از کتاب بربندد. نقشه‌ای که به کتاب پیوست شده‌است خط سیر حرکت امام را مشخص می‌سازد و همراهی هر چه بیشتر خواننده و درک صحیح وقایع را رقم می‌زند.

کتاب «آه» کتاب معرفت است، کتابی جهت شناخت هر چه بهتر امام حسین (ع). پاسخ‌دهنده به شبهات است و وقایع را به دور از اغراق روایت می‌کند.

این اثر هدیه‌ای به همه کسانی است که می‌خواهند مضامین دینی ادبی را آنگونه که هست، به دور از حشو و پیرایه، دریابند. تمامی افرادی که عشق به حسین (ع) را در دل می‌پرورانند مخاطب این کتاب هستند.

این کتاب در راستای بازگفت محتواهای دینی در موسسه فرهنگی جام طهور، منتشر شده است.