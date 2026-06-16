سازمان ملل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که تهاجمات اسرائیل به جنوب لبنان، از جمله شلیک پرتابه‌ها و نقض مکرر حریم هوایی این کشور همچنان ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، «استفان دوجاریک» سخنگوی سازمان ملل در یک نشست خبری گفت که نیرو‌های حافظ صلح سازمان ملل در لبنان (یونیفیل)، از نیمه‌شب تا ساعت ۴ بعدازظهر به وقت محلی، کاهش خشونت‌ها و تبادل آتش را مشاهده کرده‌اند.

یونیفیل همچنین «۱۳۳ مسیر پرتابه و دو حمله هوایی» از سوی نیرو‌های اسرائیلی ثبت کرده و «هیچ پرتابه‌ای از سوی حزب‌الله» مشاهده نکرده است.

دوجاریک افزود که نیرو‌های حافظ صلح ۲۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان از سوی نیرو‌های اسرائیلی را ثبت کرده‌اند.

او گفت: «پیش از اعلام توافق میان ایران و آمریکا در روز گذشته، نیرو‌های حافظ صلح ما در یونیفیل ۱۳۵ مورد نقض حریم هوایی لبنان از سوی ارتش اسرائیل را ثبت کرده بودند.»

او افزود که ماموریت حافظ صلح سازمان ملل در مجموع «۱۳۷۴ مسیر پرتابه» را در طول آخر هفته ثبت کرده که «۱۳۲۸ مورد آن به نیرو‌های اسرائیلی نسبت داده شده است.»

دوجاریک درباره وضعیت انسانی نیز گفت: «گزارش شده که برخی خانواده‌ها بازگشت به خانه‌های خود را آغاز کرده‌اند یا در حال ارزیابی شرایط در محله‌های خود در بخش‌هایی از جنوب لبنان، به‌ویژه در نبطیه هستند.»

او افزود: «با این حال، تاکنون هیچ بازگشت گسترده‌ای صورت نگرفته است.»

طبق اعلام دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، بر اساس توافقات انجام شده جنگ و عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان به صورت فوری و دائمی پایان یافته و به علاوه، محاصره دریایی علیه ایران بلافاصله و به طور کامل خاتمه می‌یابد.

قرار است این یادداشت تفاهم روز جمعه ۲۹ خرداد رسما در سوئیس امضا شود.