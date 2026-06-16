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کتاب «آیینه تمام نما» را آیتالله حائری شیرازی تصویر کرده است با قلمی دلنشین و زیبا که واقعه عاشورا را به صورت منسجم، در ۷فصل بررسی و تحلیل می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،در این کتاب که در هفت فصل با محوریت عاشورا ارائه شده، مباحثی نظیر بینش و بصیرت حسینی، درسهای عاشورا، عوامل واقعه عاشورا، پیامدهای واقعه عاشورا، در سوگ سیدالشهدا علیه السلام، زیارت امام حسین (ع) و انقلاب اسلامی در پرتو عاشورا عنوان شده است.
این کتاب که درسهای آن با تمثیلهایی خواندنی همراه شده، خواننده را در فهم بیشتر حرکت سیدالشهدا (ع) در سال ۶۱ ه. ق که منجر به شهادت آن حضرت شد، یاری میکند.
کتاب آیینه تمام نما با توجه به این که بر مبنای سخنرانیها تنظیم شده، خواننده را با فضای متن کتاب به خوبی همراه میکند.
درباره کار اباعبدالله (ع) و بچهها و جوانها و اهل بیت آن حضرت تأمل کنید. آن حضرت میخواهد عاشورا آئینه تمام نمای دو نوع اسلام باشد.
بعضی از آئینهها کوچک هستند که آدم فقط صورتش را در آنها میبیند و بعضی هم به اندازه قد انسان هستند و انسان تمام قامتش را در آن میبیند. آن حضرت میخواهد تمام قامت دو اسلام را معرفی کند و برای این کار دعوت کرده و تربیت مینماید.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
«حسین (ع) مظهر عشق به خداست. کسی نمیدانست که حسین (ع) عاشق است؛ لذا زخم تنش را دیدند، ولی سوز دلش را ندیدند و درک نکردند و نخواهند کرد. کسی در کربلا نفهمید که امام حسین (ع) چه سِرّی دارد؛ زخمش را دیدند، اما نجوا و مناجاتش را ندیدند.»
این اثر که کاری از نشر معارف است، به شما کمک می کند، علل و پیامدهای آن حادثه عظیم را به خوبی بشناسید و با جامعه کنونی تعمیم دهید.