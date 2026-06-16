مراسم آئینی و سنتی طشت گذاری با حضور عزاداران حسینی در شب ورود به ماه محرم به میزبانی مسجد الغدیر کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت الاسلام حمید فتاحی در مراسم آئینی و سنتی طشت گذاری، گفت: یک آیین سنتی بین آذری‌های کشورمان در شب اول ماه محرم یا سه روز مانده به محرم و به نوعی اعلام عزای امام حسین برگزار می شود.

او افزود: در مراسم طشت گذاری مقداری آب از دو کوزه بزرگ داخل طشت‌ها ریخته می‌شود و مردم با لیوان و یا ظروف کوچک از آب طشت‌ها به عنوان تبرک برمی دارند.

مراسم آئینی و سنتی طشت گذاری از قدیمی‌ترین سنت‌ها به یاد تشنگی حماسه‌سازان واقعه عاشورا هرساله با حضور جمع کثیری از مردم آذری زبان ایران در حسینیه الغدیر کیش برگزار می شود.