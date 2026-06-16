به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد در دور نخست مرحله گروهی جام‌جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس به مصاف نیوزیلند رفت و در پایان این دیدار با تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، علی نعمتی، میلاد محمدی، رامین رضاییان، سعید عزت‌اللهی، سامان قدوس (۶۵- احسان حاج‌صفی)، آریا یوسفی (۴۶- مهدی قایدی)، محمد محبی، مهدی طارمی (۸۰- امیرحسین حسین‌زاده) و شهریار مغانلو (۵۳- علی علیپور).

ترکیب نیوزیلند: مکس کروکومب، تیم پاین (۷۸- کالان الیوت)، مایکل باکسال، لیبراتو کاکاسه (۶۸- بن اولد)، فین سورمن، جو بل، مارکو استامنیچ، سرپیت سینگ (۲+۹۰ راندال)، الیجا جاست، کارون مک کووات (۶۸- توماس) و کریس وود.

داور: سزار راموس از مکزیک

اخطار: احسان حاج‌صفی

دقیقه یک: بازی با سوت سزار راموس داور این دیدار آغاز شد. ایران با پیراهن سفید و نیوزیلند با پیراهن مشکی در زمین حضور دارند.

دقیقه ۴: فرار آریا یوسفی از سمت راست و پاس او به رضاییان نرسید تا حمله تیم ملی فوتبال ایران کامل نشود.

دقیقه ۵: نخستین حمله جدی ایران از سمت چپ توسط آریا یوسفی که دز نهایت شوت او در دستان دروازه‌بان نیوزیلند قرار گرفت.

دقیقه ۷:

روی حرکت تیمی نیوزیلند و در اولین موقعیت این تیم پاس سینگ در اختیار کریس وود قرار گرفت و او هم با سینه خود، توپ را برای الیاه جاست کاشت تا این بازیکن با یک شوت محکم به سقف دروازه، گل نخست بازی را به ثمر برساند.

دقیقه ۱۰: نیوزیلندی‌ها طی یک حمله نصف و نیمه پس از کش و قوس‌های فراوان نهایت توپ آنها با اختلاف از کنار دروازه ایران به بیرون رفت.

دقیقه ۱۵: تیم ملی ایران توسط مهدی طارمی در محوطه جریمه نیوزیلند فرصت گلزنی داشت، اما این توپ بی‌هدف هدر رفت.

دقیقه ۱۷: موقعیت برای مغانلو در محوطه جریمه نیوزیلند ایجاد شد که پس از برخورد با مدافع حریف ملی‌پوشان ایران اعتقاد به پنالتی داشتند که این تصمیم توسط داور رد شد.

دقیقه ۲۲: حمله تیم ملی فوتبال ایران توسط مهدی طارمی به سمت دروازه نیوزیلند در نهایت با شوت طارمی همراه شد که این ضربه با بدشانسی به تیر دروازه نیوزیلند برخورد کرد.

دقیقه ۲۸: حمله از سمت چپ صورت گرفت که پس از سانتر محبی به توپ نرسی، اما در ادامه صحنه مشکوک بین برخورد او و دروازه‌بان نیوزیلند صورت گرفت که داور اعتقادی به خطا نداشت.

دقیقه ۲۹: حمله نیوزیلند و ضربه وود که در دستان بیرانوند قرار گرفت.

دقیقه ۲۹: سمان قدوس از پشت محوطه جریمه به سمت دروازه نیوزیلند شلیک کرد که این توپ به بیرون رفت.



دقیقه ۳۲: موقعیتی که رامین با حرکت سریع از سمت راست زمین ترتیب داده بود، خیلی زود و پس از برخورد به پای مغانلو که قصد شوت‌زنی داشت، دوباره مقابل پای رضائیان افتاد تا او پس از نفوذ عالی به محوطه جریمه نیوزیلند و ضربه نرم و فنی، کار را به تساوی بکشد.

دقیقه ۴۴: تیم ملی نیوزیلند صاحب یک ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه ایران شدند که کریس وود آن را به دستان بیرانوند شلیک کرد.

دقیقه ۴۵: ضربه نیوزیلندی‌ها با شکل خطرناک به سمت دروازه ایران که بیرانوند آن را مهار کرد.

دقیقه ۲+۴۵: ضربه سر مغانلو از بالای دروازه نیوزیلند به بیرون رفت

دقیقه ۵+۴۵: ضربه ایستگاهی برای ایران پشت محوطه جریمه گرفته شد که پس از ارسال رامین رضاییان توسط علی نعمتی تبدیل به گل شد، اما این گل را داور آفساید اعلام کرد.

در آغاز نیمه دوم مهدی قایدی نیز به جای آریا یوسفی زمین بازی آمد.

دقیقه ۴۷: کریس وود به قصد چارچوب شلیک خوبی داشت که با اختلاف کم به بیرون رفت.

دقیقه ۴۸: کرنر برای ایران که سمت چپ که رامین رضاییان آن را روی دروازه ارسال کرد و در نهایت بی‌ثمر این موقعیت از دست رفت.

دقیقه ۵۰: ضربه شهریار مغانلو از پشت محوطه جریمه با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.



دقیقه ۵۴: بازیکنان نیوزیلند با توپ‌گیری در میانه زمین و ضدحمله سریع موقعیت خطرناکی ساختند که الی جاست پس از یک- دو با کریس وود، با شوت دقیق توپ را از کنار دستان بیرانوند عبور داد و گل دوم خودش و تیمش را به ثمر رساند.

دقیقه ۵۵: حمله از سمت چپ توسط قایدی شکل گرفت و در نهایت سانتر او روی دروازه ثمری نداشت تا توپ توسط دروازه‌بان دور شود.



دقیقه ۶۱: بار دیگر کریس وود در محوطه جریمه ایران به توپ رسید و آن را در اختیار سارپریت سینگ قرار داد که ضربه او پس از برخورد به زمین توسط بیرانوند مهار شد.



دقیقه ۶۴: پاس عالی سامان قدوس به رضاییان رسید و او هم با یک ارسال بی‌نقص برای محمد محبی که به تیر دروازه برخورد و در ادامه به درون دروازه رفت، زمینه‌ساز گل تساوی ایران شد‌.





دقیقه ۷۲: موقعیت برای ایران و ضربه محمد محبی پس از برخورد با مدافعان نیوزیلند دور شد.



دقیقه ۸۰: ارسال از جناحین روی دروازه ایران که به شکل خطرناک توسط بیرانوند خطر رفع شد.



دقیقه ۸۶: موقعیت جدی روی دروازه نیوزیلند شکل گرفت که در نهایت عزت‌الهی با یک ضربه سنگین توپ را به آسمان فرستاد.دقیقه ۸۷: سعید عزت‌اللهی پشت محوطه جریمه نیوزیلند تلاش کرد با یک ضربه سرکش دروازه کورکومبه را باز کند که ضربه او دفع شد.



دقیقه ۴+۹۰: موقعیت جدی برای ایران که روی ارسال مهدی قایدی از روی ضربه کرنر شکل گرفت که در نهایت مدافعان نیوزیلند توپ را برگشت دادند.



با اعلام مسئولان مسابقه رامین رضاییان بهترین بازیکن دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند شد. این بازیکن یک گل و یک پاس گل در این بازی به ثمر رساند.

