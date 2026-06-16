

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و نیوزیلند در حالی با تساوی ۲ - ۲ از دور نخست بازی های گروه G جام جهانی ۲۰۲۶ به پایان رسید که رامین رضاییان گل اول ایران را به ثمر رساند و همچنین با سانتر دقیق خود روی سر محمد محبی زمینه ساز گل دوم سفیدپوشان ایران شد تا اینگونه به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شود.



همچنین رامین رضاییان با گلزنی در این دیدار با دو گل در کنار مهدی طارمی بهترین گلزن ایران در جام جهانی لقب گرفت.



رضاییان همچنین تبدیل به تنها بازیکن تیم ملی ایران تبدیل شد که در دو جام جهانی پیاپی به گلزنی شده است. مدافع تیم ملی کشورمان در ‌جام جهانی ۲۰۲۲ قطر گل دوم کشورمان را مقابل ولز به ثمر رسانده بود.