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نمایندگان مجلس در ادامه نظارتهای میدانی با حضور در وزارت امور خارجه و سازمانهای اداری و استخدامی، ثبت اسناد و املاک و تامین اجتماعی از نزدیک در جریان فعالیتهای این وزارتخانه و سازمانها قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه هم در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، تفاهمنامه ایران و آمریکا جمعه این هفته امضا میشود، گفت: این توافق میتواند راهگشاییهای اقتصادی برای ما داشته باشد، اما اقتصاد خود را به این قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا موکول نمیکنیم.