نمایندگان مجلس در ادامه نظارت‌های میدانی با حضور در وزارت امور خارجه و سازمان‌های اداری و استخدامی، ثبت اسناد و املاک­­ و تامین اجتماعی از نزدیک در جریان فعالیت‌های این وزارتخانه و سازمان‌ها قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر امور خارجه هم در حاشیه نشست با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه، ­تفاهمنامه ایران و آمریکا جمعه این هفته امضا می‌شود، گفت:­ این توافق می‌تواند راهگشایی‌های اقتصادی برای ما داشته باشد، اما اقتصاد خود را به این­ قبیل توافقات اقتصادی از طریق مذاکره با آمریکا موکول نمی‌کنیم.