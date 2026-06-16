۲ فوتی در گچساران به علت سقوط خودرو به دره
۲ سرنشین خودرو در منطقه آبریگون گچساران به دلیل انحراف از مسیر جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان گفت: بر اثر انحراف از مسیر و سقوط یک دستگاه خودروی پژو پارس به دره در منطقه آبریگون گچساران، ۲ سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند.
پرویز غفارفرد افزود: گزارش انحراف از مسیر و سقوط یک دستگاه خودروی پژو پارس به دره در محدوده آبریگون گچساران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.
وی بیان کرد: پس از دریافت گزارش حادثه، دو گروه عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.
رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: نیروهای امدادی پس از حضور در محل و بررسی صحنه حادثه دریافتند که هر دو سرنشین خودرو به علت شدت جراحات وارده پیش از رسیدن عوامل اورژانس جان باختهاند.
وی ادامه داد: این حادثه مصدومی نداشته و اجساد جانباختگان برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.
علت وقوع این حادثه از سوی مراجع مسئول در دست بررسی است.