۲ سرنشین خودرو در منطقه آبریگون گچساران به دلیل انحراف از مسیر جان خود را از دست دادند.

۲ فوتی در گچساران به علت سقوط خودرو به دره

۲ فوتی در گچساران به علت سقوط خودرو به دره

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان گفت: بر اثر انحراف از مسیر و سقوط یک دستگاه خودروی پژو پارس به دره در منطقه آبریگون گچساران، ۲ سرنشین خودرو جان خود را از دست دادند.

پرویز غفارفرد افزود: گزارش انحراف از مسیر و سقوط یک دستگاه خودروی پژو پارس به دره در محدوده آبریگون گچساران به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان اعلام شد.

وی بیان کرد: پس از دریافت گزارش حادثه، دو گروه عملیاتی اورژانس به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد افزود: نیرو‌های امدادی پس از حضور در محل و بررسی صحنه حادثه دریافتند که هر دو سرنشین خودرو به علت شدت جراحات وارده پیش از رسیدن عوامل اورژانس جان باخته‌اند.

وی ادامه داد: این حادثه مصدومی نداشته و اجساد جان‌باختگان برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شد.