امام جمعه یاسوج:
اجلاس نماز فرصتی برای احساس مسئولیت اجتماعی در نسل جدید
نماینده ولی فقیه و امام جمعه یاسوج گفت: اجلاس نماز فرصتی برای رشد اخلاقی و احساس مسئولیت اجتماعی در میان نسل جدید به ویژه دانش آموزان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر یاسوج در آیین اختتامیه هفتمین دوره اجلاس نماز با اشاره به اهمیت حقالناس در دین مبین اسلام و مکتب شیعه گفت: اجلاسیه نماز که اقامه نماز خوب یکی از آثار ارزنده آن است حس مسئولیت اجتماعی دانش آموزان در برابر جامعه را تقویت میکند.
آیت الله سید نصیر حسینی افزود: دانشآموزانی که در اجلاسیه نماز شرکت میکنند در همان سنین کودکی زندگی اخلاقمدار را تمرین میکنند.
وی ادامه داد: رعایت حجاب اسلامی، خودداری از بدگویی از پیامدهای به جا آوردن نماز اول وقت در نسل امروز است.
امام جمعه شهر یاسوج با اشاره به اینکه دستگیری از نیازمندان، رعایت حقوق شهروندی و رفتار مودبانه با پدر و مادر از ویژگیهای پیروان مکتب مکتب شیعه است نسبت به برگزاری برنامههای تبلیغی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد.
ایت الله حسینی اضافه کرد: برگزاری نماز به صورت منظم و مشارکتی در مدارس موجب افزایش احساس آرامش، تقویت همبستگی اجتماعی و ارتقای خودباوری در میان دانش آموزان میشود.
وی ادامه داد: همچنین نماز به عنوان یک فعالیت جمعی دینی به ایجاد حس تعلق و همدلی در میان دانش آموزان کمک کرده و ارزشهای اخلاقی و معنوی را در آنان تقویت میکند.
هزار و ۱۵ دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی در هفتمین دوره اجلاسیه نماز شرکت کردند.