به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر از ساعت ۲۲:۳۰ دوشنبه در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک - یک به پایان رسید.

در نیمه نخست بلژیک با مالکیت بالای توپ، ابتکار عمل را در دست داشت، اما تلاش‌های شیاطین سرخ برای باز کردن بلاک دفاعی فشرده و منسجم مصر بی‌فایده بود. در حالی که مصر با حضور صلاح و مرموش و بازیکنان سرعتی خود چشم به ضدحملات دوخته بود، امام عاشور روی یک شوت دیدنی دروازه بلژیک را باز کرد تا مصر پیش بیفتد. بعد از گل، مصر لایه‌های دفاعی خود را تنگ‌تر کرد و اجازه گلزنی به حریف نداد تا تیم حسام حسن نیمه اول را برنده به رختکن برود.

در نیمه دوم بلژیک به قصد جبران گل خورده وارد میدان شد، اما موقعیت‌های قرمزپوشان راه به جایی نبرد؛ تا اینکه رودی گارسیا تصمیم گرفت مهاجم قدرتمند و باتجربه خود، روملو لوکاکو را به میدان بفرستد. لوکاکو در همان بدو ورود با قلدری خود، مدافع مصر را وادار به گل به خودی کرد و سبک حملات تیمش را دگرگون شد. پس از آن ۲ تیم قدری با احتیاط بیشتر کار کردند و ضدحملات مصر و ارسال‌های بلژیک کارساز نبود تا هم‌گروه‌های ایران کار خود را با تقسیم امتیازات آغاز کنند.

بلژیک یک - مصر یک

گلزن: امام عاشور (۱۹) برای مصر/ محمد هانی (۶۶، گل به خودی) برای بلژیک

ترکیب بلژیک: تیبو کورتوا، تیموتی کاستانیه، براندون میشل، ناتان انگوی، توماس مونیه، یوری تیلمانس، آمادو اونانا، لئاندرو تروسار، کوین دی‌بروینه، جرمی دوکو و شارل د کتلاره

ترکیب مصر: مصطفی شوبیر، محمد هانی، یاسر ابراهیم، حمدی فتحی، احمد فتوح، مروان عطیه، مهند لاشین، امام عاشور، مصطفی زیکو، عمر مرموش و محمد صلاح