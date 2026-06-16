به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تیم سه نفره بوکس خردسالان استان کردستان در مسابقات بوکس قهرمانی کشور موفق به کسب سه مدال خوشرنگ ‌طلا شد.

مسابقات بوکس قهرمانی خردسالان کشور طی روزهای ۲۳ الی ۲۵ خردادماه به میزبانی استان تهران برگزار شد. در پایان این مسابقات ایلیا شمسی در وزن ۳۱ کیلوگرم، آریو حسین پناهی در وزن ۲۸ کیلوگرم و مهیاد رحمانی در وزن ۳۴ کیلوگرم سه بوکسور شایسته کردستانی به سه عنوان نخست و مدال زرین طلا دست پیدا کردند.

گفتنی است؛ مربیگری و هدایت تیم بوکس خردسالان کردستان برعهده «فرید عبدی » بود