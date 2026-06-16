یادواره گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و اولین سالگرد شهادت سید امید مظلوم با حضور خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان و دانشجویان در دانشگاه یاسوج برگزار شد.

در این آیین معنوی، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: خداوندبهترین راه را برای انسان‌ها مشخص کرده است و شهادت، بهترین حیات است؛ اما برخی انسان‌ها حیاتی دارند که ارزشمند نیست. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی‌فقیه در استان

آیت‌الله حسینی افزود: انسان‌هایی حیات ارزشمند دارند که در راه ارزش‌های الهی جان می‌دهند؛ آنان به حیاتی دیگر می‌رسند، به جامعه حیات می‌بخشند و به ستاره‌ای درخشان و راهنمای جامعه بشری تبدیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه نهضت امام خمینی (ره) برگرفته از نهضت عاشورا بود، عنوان کرد: دشمنان با برنامه‌ریزی جنگ‌های متعدد و ترکیبی تلاش کردند نظام را از پا درآورند، اما در نهایت این ما بودیم که پیروز میدان شدیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان ادامه داد: با شهادت، کار آغاز می‌شود و این آغاز راه است. امروز ایران به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده و این، به برکت خون شهدا است.