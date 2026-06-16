سرمربی تیم ملی فوتبال نیوزیلند پس از دیدار با ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: باید از تقابل با ایران درس بگیریم و در ادامه با تمرکز بیشتری بازی کنیم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دارن بازلی در نشست خبری پس از پایان بازی با ایران که با تساوی دو بر دو همراه شد، اظهار کرد: نیوزیلند در این مسابقه دو بار پیش افتاد، اما هر بار تیم ملی فوتبال ایران توانست به بازی برگردد.

وی افزود: به بازیکنانم افتخار می‌کنم. ما موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. فکر می‌کنم در مالکیت توپ خیلی خوب بودیم و در بیشتر زمان مسابقه خوب دفاع کردیم.

سرمربی تیم ملی نیوزیلند خاطرنشان کرد: بازیکنان ناامید هستند، چون دو بار در بازی جلو افتادیم. این نتیجه کمی آزاردهنده است، چون امشب فرصت داشتیم تاریخ‌سازی کنیم.

بازلی تصریح کرد:قبل از بازی به بازیکنان گفتم یکی از شما امروز لحظه‌ای خواهد داشت که برای همیشه باقی می‌ماند.

وی تصریح کرد: باید از مسابقه با ایران درس بگیریم و در ادامه تورنمنت با تمرکز بیشتری بازی کنیم.

سرمربی تیم ملی نیوزیلند تاکید کرد: ما باید در ۹۰ دقیقه ثبات بیشتری داشته باشیم و آن لحظه‌های دفاعی را بهتر مدیریت کنیم. می‌توانیم با هر یک از تیم‌های گروه رقابت کنیم، از الان به فکر دو بازی آینده خود در جام جهانی هستیم.