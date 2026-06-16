رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نمین گفت: پیکر فردی که در ارتفاعات صعب‌العبور روستای نیارق از توابع شهرستان نمین دچار حادثه سقوط شده بود، پس از ۱۶ ساعت تلاش امدادگران هلال‌احمر، اعضای خانه هلال روستا و نیروهای بومی پیدا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از جمعیت هلال احمر استان اردبیل، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان نمین اعلام کرد: عملیات جستجو پیکر فردی که در ارتفاعات صعب‌العبور روستای نیارق از توابع شهرستان نمین دچار حادثه سقوط شده بود، پس از ۱۶ ساعت تلاش بی‌وقفه امدادگران هلال‌احمر، اعضای خانه هلال روستا و نیروهای بومی با موفقیت به پایان رسید.

صباحی ضمن تقدیر از تمامی عوامل مشارکت‌کننده در این عملیات، بر آمادگی کامل نیروهای امدادی هلال احمر برای پاسخگویی به حوادث و سوانح احتمالی در مناطق مختلف شهرستان تأکید کرد.

نیرو‌های امدادی هلال احمر پیرو گزارش دریافتی از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودی فردی در ۳۰ کیلومتری جاده فرعی نمین- نیارق و پس از هماهنگی‌های به عمل آمده با عوامل انتظامی و محلی و شعبه نمین، در قالب ۳ تیم به محل حادثه اعزام شدند و پس از ساعت‌ها جست‌و‌جو، پیکر فرد مفقودی که در اثر سقوط از صخره فوت کرده بود را انتقال و در پاسگاه آبی بیگلو به مراجع انتظامی تحویل دادند.