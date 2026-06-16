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نشست ویژه بررسی مشکلات آسیبدیدگان حادثه منطقه ملازینال تبریز به دعوت استاندار آذربایجان شرقی و با حضور دادستان تبریز، شهردار تبریز، رئیس شورای شهر تبریز، مدیر کل بنیاد مسکن، مدیر کل راه و شهرسازی و معاون عمرانی استانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در نشست ویژه بررسی مشکلات منطقه ملازینال تبریز در استانداری آذربایجان شرقی درباره نحوه اسکان دائم ۵۹ خانواده آسیبدیده ملازینال و همچنین ساماندهی محدوده ۴۸ هکتاری بافت غیر ایمن حاشیهنشین تبریز به تفصیل بحث و بررسی شد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی از دادستانی تبریز، معاونت عمرانی استانداری، شهرداری تبریز و دیگر نهادها به خاطر اقدام فوری و ارائه خدمات در روز حادثه و بعد از آن تقدیر کرد و بر ضرورت تعیین تکلیف فوری آسیبدیدگان حادثه، اسکان دائم آنها و حل ریشهای مشکلات ملازینال تاکید کرد.
سرمست افزود: برای حل مساله حاشیهنشینی در تبریز، ظرفیتهای مناسب و قانونی وجود دارد که باید از این ظرفیتها و راهحلهای قانونی به صورت کارشناسی شده استفاده شود.
پس از انجام بحثهای کارشناسی ، استاندار آذربایجان شرقی دستور داد طی روزهای آینده، کارگروه فنی ویژهای با حضور کلیه دستگاههای تصمیمگیر و مرتبط استان، تشکیل و پیشنهاد فنی و کارشناسی تهیه شود و سپس موضوع در شورای مسکن و ستاد بازآفرینی شهری با حضور معاونین مرتبط وزارت راه و شهرسازی بررسی و تصمیم نهایی اتخاذ شود.