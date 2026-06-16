شبکه چهار ویژه برنامهٔ «سوره» را در دهه اول ماه محرم به روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ویژه برنامه محرمی «سوره» همزمان با ایام شهادت سرور و سالار شهیدان پخش خواهد شد.

این برنامه شامل ۱۰ قسمت تقریبا ۸۵ دقیقه‌ای است که در دهه اول محرم با اجرای شبیر فیروزیان و حضور کارشناس مهمان حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا قاسمیان پخش می شود.

موضوع محوری برنامه «بررسی جنگ‌های صدر اسلام» است که در هر قسمت به طور اختصاصی به بررسی یکی از جنگ‌ها پرداخته خواهد شد.

«سورهٔ» ویژه محرم که به همت گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار تولیدشده است از شب اول محرم ساعت ۲۲:۳۰ به مدت ۱۰ شب به روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت.