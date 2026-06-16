جام جهانی ۲۰۲۶، توقف اروگوئه مقابل عربستان

جام جهانی ۲۰۲۶، توقف اروگوئه مقابل عربستان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های هفته نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از گروه H بامداد امروز از ساعت ۰۱:۳۰ تیم‌های ملی فوتبال اروگوئه و عربستان در ورزشگاه «هارد راک» میامی آمریکا به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

مصاف عربستان و اروگوئه از همان ابتدا پرفراز و نشیب دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۴۱ سعودی‌ها به صورت غافلگیرانه به گل نخست دست پیدا کردند و بازی در نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود عربستان به اتمام رسید.

با آغاز نیمه دوم اروگوئه‌ای‌ها هجومی آغاز کردند و تعویض‌های بیلسا نهایتا باعث شد تا اروگوئه موفق شود در دقیقه ۸۰ به گل مساوی دست پیداکنند. عربستان در ادامه هرچند حملات نصف و نیمه روی دروازه اروگوئه صورت می‌دادند، امادر اواخر این دیدار اروگوئه تماماً روی دروازه عربستان بودند و حملات زیادی صورت دادند، اما نتیجه‌ای نداشت. اروگوئه تا آخرین دقیقه بازی فشار زیادی روی دروازه سعودی‌ها وارد کردند، اما این بازی هم با تساوی یک بر یک در نهایت به اتمام رسید.

پیش از این بازی نیز اسپانیا و کیپ ورد با تساوی بدون گل متوقف شده بودند. عربستان و اروگوئه نیز این تساوی با توجه به گل زده در بالای جدول قرار گرفتند و کیپ ورد و اسپانیا در پایین جدول قرار گرفتند.

عربستان یک - اروگوئه یک

گلزنان: عبدالله الامری (۴۱) برای عربستان / ماکسیمیلیانو آرائوخو (۸۰) برای اروگوئه