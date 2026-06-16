همزمان با آغاز ماه محرم، مردم مومن پردیس در یکصد و هفتمین شب حضور میدانی خود، با برپایی اجتماعی پرشور بر استمرار روحیه ایستادگی و وحدت ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این اجتماع ضمن گرامیداشت یاد و نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بر اهمیت حفظ وحدت، انسجام ملی و استمرار روحیه ایستادگی و همدلی در جامعه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در صحنه‌های مختلف کشور، حضور مستمر و آگاهانه ملت ایران را از مهم‌ترین عوامل اقتدار و پیشرفت کشور دانستند.

در این مراسم، فرهنگ عاشورا به عنوان سرچشمه مقاومت، شجاعت، وفاداری و مسئولیت‌پذیری مورد توجه قرار گرفت و سخنرانان تأکید کردند که ملت ایران با الهام از مکتب امام حسین (ع) در برابر مشکلات و تهدید‌ها همواره با انسجام و امید ایستاده است.

این اجتماع که در نخستین شب محرم و در یکصد و هفتمین شب از برگزاری این برنامه‌ها برگزار شد، با ذکر مصائب سیدالشهدا (ع)، نوحه‌خوانی و تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا و انقلاب اسلامی به پایان رسید.