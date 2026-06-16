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مدیرکل فرآوردههای طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک سازمان غذا و دارو با صدور بخشنامهای جدید ضوابط دقیق انبارش شیرخشک نوزاد را برای سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ شهرام شعیبی با اشاره به استعلامات واصله از دانشگاههای علوم پزشکی گفت: دمای استاندارد نگهداری این محصولات در انبارهای معمولی بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد با رطوبت ۶۰ درصد تعیین شده است.
وی افزود: بر اساس ضوابط فنی نوسان دما در محدوده ۱۵ تا ۳۰ درجه سانتیگراد نیز قابل قبول است، اما شرط اصلی آن استقرار تجهیزات دقیق جهت پایش ثبت و کنترل مستمر دما در محیط انبار است.
شعیبی توضیح داد: مطالعات پایداری بلندمدت انجامشده روی شیرخشک و غذای ویژه نشان میدهد که نگهداری این فراوردهها در انبارهای معمولی و در بازه دمایی فوق با رعایت شرط پایش مداوم بلامانع است.
مدیرکل فرآوردههای طبیعی سنتی مکمل و شیر خشک تأکید کرد: معاونین غذا و داروی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی باید نسبت به ابلاغ این دستورالعمل به واحدهای ذیربط و نظارت بر اجرای صحیح آن اقدام کنند.