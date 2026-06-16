مردم ولایت‌مدار فیروزکوه در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی اجتماعی پرشور بر ادامه راه رهبر معظم انقلاب و ایستادگی در برابر تجاوزات استکبار جهانی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با شب ۱۰۷ از وقوع حادثه جانکاه شهادت رهبر عظیم‌الشان انقلاب اسلامی، مردم انقلابی شهرستان فیروزکوه با حضور در صحنه، یاد و خاطره شهید راه قدس را گرامی داشتند.

در این اجتماع میدانی، شرکت‌کنندگان با قرائت فاتحه و ذکر مصیبت، بر وفاداری به آرمان‌های والای امام و رهبری تأکید کرده و خون مطهر ایشان را موجب وحدت و انسجام هرچه بیشتر ملت در مسیر مقاومت دانستند. حاضران در پایان با تجدید بیعت با ولایت، بر ایستادگی تا پیروزی نهایی در برابر جبهه کفر تأکید کردند.