

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام رسانه های تونس تونس هروه رنار، سرمربی فرانسوی پیشین تیمم ملی فوتبال عربستان جانشین صبری لموشی شد.

فدراسیون فوتبال تونس پس از شکست سنگین ۵ بر یک روز گذشته (دوشنبه) تیم ملی فوتبال این کشور مقابل سوئد در اولین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، اقدام به اخراج لموشی از سمت سرمربیگری عقاب‌های کارتاژ کرد.

رنار فرانسوی که سابقه سرمربیگری تیم ملی مراکش در جام جهانی ۲۰۱۸ و تیم ملی عربستان در جام جهانی ۲۰۲۲ را در کارنامه حرفه‌ای‌اش دارد، در اواخر فروردین ماه با وجود رساندن عربستان به بیست‌وسومین دوره جام جهانی، از سمت سرمربیگری این تیم اخراج شد.

تیم ملی فوتبال تونس یکشنبه ۳۱ خرداد، در دومین بازی خود در گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه بی‌بی‌وی‌ای مونتری واقع در مکزیک به مصاف ژاپن می‌رود.