

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای مقابله با تخلفات حوزه منابع آبی شهرستان نور، ۱۱ پرونده قضایی تشکیل و ۳ حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی مسدود شد.

عباس پوریانی از تشکیل ۱۱ پرونده قضایی در شهرستان نور خبر داد و افزود: یک پرونده مربوط به تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و ۱۰ پرونده نیز مرتبط با برداشت غیرمجاز شن و ماسه است.

وی ادامه داد: حدود یک‌هزار متر مکعب مصالح رودخانه‌ای که به صورت غیرمجاز از رودخانه ناپلارود در بخش چمستان برداشت شده بود، کشف و ۱۰ دستگاه ماشین‌آلات متخلفان نیز با حکم قضایی توقیف شد.





پوریانی گفت: با تلاش شبانه‌روزی مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان و شهرستان، در سال جاری سه حلقه چاه غیرمجاز در بخش چمستان مسدود شده است.