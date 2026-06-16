مسدود کردن ۳ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان نور
۳ حلقه چاه که به صورت غیرمجاز منابع آبی را برداشت میکردند در شهرستان نور با دستور قضایی مسدود شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، رئیس کل دادگستری مازندران گفت: در راستای مقابله با تخلفات حوزه منابع آبی شهرستان نور، ۱۱ پرونده قضایی تشکیل و ۳ حلقه چاه غیرمجاز با دستور قضایی مسدود شد.
عباس پوریانی از تشکیل ۱۱ پرونده قضایی در شهرستان نور خبر داد و افزود: یک پرونده مربوط به تجاوز به حریم و بستر رودخانهها و ۱۰ پرونده نیز مرتبط با برداشت غیرمجاز شن و ماسه است.
وی ادامه داد: حدود یکهزار متر مکعب مصالح رودخانهای که به صورت غیرمجاز از رودخانه ناپلارود در بخش چمستان برداشت شده بود، کشف و ۱۰ دستگاه ماشینآلات متخلفان نیز با حکم قضایی توقیف شد.
پوریانی گفت: با تلاش شبانهروزی مسئولان قضایی، اجرایی و انتظامی استان و شهرستان، در سال جاری سه حلقه چاه غیرمجاز در بخش چمستان مسدود شده است.