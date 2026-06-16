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مردم متدین شهرستان ری در اجتماعی باشکوه در میدان اصلی شهر، ضمن گرامیداشت یکصد و هفتمین شب شهادت حضرت آیتالله خامنهای، با نوای یا حسین به استقبال ماه محرم رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نخستین شب ماه محرم و یکصد و هفتمین شب پس از شهادت جانسوز رهبر عظیمالشان انقلاب، میدان شهرری شاهد حضور پرشور مردم و زائران در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بود.
در این آیین معنوی، حاضران ضمن سوگواری برای سیدالشهدا (ع)، یاد و خاطره شهید راه قدس را گرامی داشته و بر پیوند ناگسستنی مکتب عاشورا با مسیر مقاومت و ولایت تأکید کردند. این مراسم با نوحهخوانی و تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید و ولیامر مسلمین به پایان رسید.