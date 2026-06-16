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رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند از افزایش محدوده خدماترسانی ناوگان اتوبوسرانی به ساکنان بولوار کاج (اراضی موسوی) و شهرک صنوف آلاینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: با دستور و تأکید شهردار بیرجند مبنی بر توسعه خدمات حملونقل عمومی و ارتقای سطح رفاه شهروندان، ساکنان بولوار کاج (اراضی موسوی) و شهرک صنوف آلاینده میتوانند از خدمات ناوگان حملونقل عمومی درونشهری بهرهمند شوند.
کدخدا افزود: ناوگان اتوبوسرانی اختصاصیافته به مسیر بولوار کاج با سرفاصله زمانی ۳۰ دقیقه، از پایانههای اتوبوسرانی میدان شهید خامنهای (ره) و میدان آزادی به شهروندان خدماترسانی خواهد کرد.
وی گفت: همچنین یک دستگاه مینیبوس برای سرویسدهی به شهرک صنوف آلاینده اختصاص یافته است که با سرفاصله زمانی یک ساعت از پایانه اتوبوسرانی میدان آزادی فعالیت خواهد داشت.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار و مسافر شهرداری بیرجند گفت: تخصیص ناوگان در خطوط مختلف بر اساس میزان جابهجایی مسافر انجام میشود و در صورت افزایش تقاضا و سرانه جابهجایی مسافر، امکان تقویت و افزایش ناوگان در مسیرهای مورد نیاز وجود خواهد داشت.