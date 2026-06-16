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قهوه یکی از محبوبترین نوشیدنیها در سراسر جهان به حساب میآید و بسیاری از مردم، چند نوبت در روز به سراغ آن میروند تا قادر به حفظ هشیاری و افزایش سطح تمرکز خود باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،قهوه یکی از محبوبترین نوشیدنیها در دنیاست، زیاده روی در مصرف قهوه عوارض متعددی دارد و کارشناسان تغذیه روزانه نهایتا چهار فنجان قهوه را توصیه میکنند.
کارشناسان تغذیه مصرف متعادل قهوه را سبب کاهش اضطراب و بیماریهای قلبی میدانند.
این اثرات به خاطر وجود ماده محرکی به نام «کافئین» است که به صورت معمول، اغلب بزرگسالان میتوانند روزانه ۴۰۰ میلیگرم (حدود چهار لیوان) از آن را مصرف کنند و با هیچ مشکلی روبهرو نشوند.