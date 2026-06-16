به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل شیلات گیلان با اشاره به فعالیت ۲۰۰ صیاد کیلکا در گیلان گفت: این صیادان از ۲۰ خرداد تاکنون ۶۰ تن ماهی کیلکا صید کردند.

علی اصغر داداش پور با بیان اینکه صید کیلکا ماهیان تا ۲۰ خرداد ممنوع بود گفت: این ممنوعیت به دلیل تخم ریزی این گونه ارزشمند دریای خزر اعمال شده بود و از ۲۰ خرداد مجوز صید برای ۲۰ فروند شناور صید کیلکا صادر شد.

وی بر ضرورت انجام مطالعات دقیق ارزیابی ذخایر خزر تاکید کرد و گفت: مراکز تحقیقاتی باید برآورد دقیقی از وضعیت ذخایر کیلکا در دریای خزر ارائه دهند تا بر اساس آن میزان برداشت و مجوز‌های صید به شکل علمی و پایدار تعیین شود.