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مردم ولایتمدار شهرستان دماوند در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، با برپایی تجمع میدانی بر تداوم راه امامِ شهید خود و پایداری در مسیر مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در یکصد و هفتمین شب حضور مستمر میدانی، مردم انقلابی شهرستان دماوند بار دیگر گرد هم آمدند تا یاد و خاطره رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله خامنهای را گرامی بدارند.
حاضران در این اجتماع با شکوه، ضمن تجدید بیعت با آرمانهای والای شهید قدس، اعلام کردند که شهادت مظلومانه ایشان به دست استکبار جهانی، شعله مقاومت را در دلهای ملت ایران فروزانتر کرده است. در این مراسم که با قرائت فاتحه و نوحهخوانی همراه بود، بر پیروزی نهایی جبهه حق و استمرار مسیر ولایت تأکید شد.