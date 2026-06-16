عبور ایمن هیئتهای عزاداری از محورهای برون شهری مازندران
پلیس راه مازندران بر رعایت الزامات ایمنی توسط هیئتهای عزاداری در مسیرهای روستایی و برونشهری تاکید کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری ماه محرم و افزایش حضور هیئتهای مذهبی در روستاها و محورهای خارج از شهر، گفت: در این ایام، توجه به الزامات ایمنی و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی برای پیشگیری از حوادث احتمالی ضروری است.
سرهنگ هادی عبادی افزود: گروه و هیئتهای عزاداری که در جادههای روستایی، حاشیه راهها و مسیرهای بینروستایی اقدام به برگزاری مراسم میکنند، باید تمهیدات لازم برای ایجاد فضای ایمن در زمان و محل تردد عزاداران را در دستور کار قرار دهند.
او ادامه داد: بهکارگیری نیروهای انتظامات با جلیقه شبرنگ، استفاده از علائم هشداردهنده و ایجاد روشنایی کافی در طول مسیر حرکت عزاداران، بهخصوص در ساعات شب، از جمله اقداماتی است که میتواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.
سرهنگ عبادی از مسئولان هیئتها خواست از جانمایی موکبها، توقف خودروها و قرار دادن تجهیزات در محدوده جاده و نقاطی که میدان دید رانندگان را کاهش میدهد، خودداری کنند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران افزود: خودروها باید در مکانهای امن و خارج از مسیر اصلی عبور و مرور متوقف شوند تا هم از ایجاد ترافیک جلوگیری شود و هم احتمال بروز تصادف کاهش یابد.
او ادامه داد: رانندگانی که از مسیرهای محل برگزاری مراسم عبور میکنند نیز لازم است با احتیاط بیشتر، کاهش سرعت، حفظ فاصله ایمن و توجه کامل به هشدارها و هدایت عوامل انتظامی، همکاری لازم را با برگزارکنندگان داشته باشند.