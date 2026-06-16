دره چهلمیر درگز در پی هشدار نارنجی هواشناسی و احتمال بارش‌های رگباری و خطر وقوع سیلاب تعطیل شد.

احتمال وقوع سیلاب و ممنوعیت ورود به دره چهلمیر درگز

احتمال وقوع سیلاب و ممنوعیت ورود به دره چهلمیر درگز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان درگز گفت: ورود گردشگران به دره چهلمیر تا پایان روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه ۱۴۰۵ ممنوع است.

حمیدرضا صادقی هدف از این اقدام را پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان عنوان کرد و از همشهریان و تفرج‌گران خواست از مراجعه به این منطقه طبیعی خودداری کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده و خطر افزایش ناگهانی حجم روان‌آب‌ها در مسیر‌های کوهستانی و دره‌ای رعایت هشدار‌های صادرشده از سوی دستگاه‌های مسئول ضروری است.