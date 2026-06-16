دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، فناوری پیشرفته‌ای را آزمایش کرده‌اند که به افراد امکان می‌دهد بدون نیاز به حضور متخصصان، در خانه و به‌صورت مستقل دوباره با جهان بیرون ارتباط برقرار کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دانشمندان به تازگی فناوری پیشرفته‌ای را آزمایش کرده‌اند که به این افراد کمک می‌کند تا به طور مستقل و بدون نیاز به حضور متخصصان، در محیط خانه با جهان خارج پیوند دوباره برقرار کنند.

تیمی از پژوهشگران برجسته به سرپرستی نیکولاس کارد و همکارانش از دانشگاه کالیفرنیا، دیویس مطالعه‌ای پیشگامانه را در این زمینه انجام داده‌اند. این محققان که در حوزه‌های تخصصی مغز و اعصاب فعالیت می‌کنند، سیستمی را طراحی کردند که به مغز انسان اجازه می‌دهد به طور مستقیم با رایانه ارتباط برقرار کند. هدف اصلی این تیم از انجام تحقیق مذکور، ایجاد راهکاری بود که فرد بیمار بتواند بدون وابستگی به محققان، از ابزارهای دیجیتال استفاده کرده و از طریق یک رابط کاربری هوشمند، دوباره قدرت ارتباطی خود را بازیابی نماید.

روش انجام این پژوهش به این صورت بود که آرایه‌هایی از الکترودهای بسیار ظریف در بخشی از مغز بیمار که مسئول کنترل حرکات مربوط به گفتار است، کاشته شد.

این الکترودها سیگنال‌های الکتریکی صادر شده از سلول‌های عصبی را دریافت کرده و به یک سیستم رابط مغز و رایانه ارسال می‌کردند. این سیستم هوشمند قادر بود پیام‌های مغزی را در لحظه رمزگشایی کرده و آن‌ها را به متن یا حرکات نشانگر روی صفحه نمایش تبدیل کند.

نکته کلیدی در روش کار این تیم، ساده‌سازی فرآیند راه‌اندازی دستگاه بود، به طوری که پرستاران خانگی و همراهان بیمار نیز توانستند بدون دانش تخصصی، سیستم را آماده به کار کنند.

یافته‌های این تحقیق که در یک بازه زمانی طولانی و بیش از دو سال انجام شد، نتایج درخشانی به همراه داشت. داوطلب شرکت‌کننده در این طرح توانست در مجموع بیش از ۳۸۰۰ ساعت از این سیستم در خانه استفاده کند و ۱۸۳ هزار جمله را که شامل حدود دو میلیون کلمه بود، به اطرافیان خود منتقل نماید. سرعت انتقال پیام در این روش به طور متوسط ۵۶ کلمه در دقیقه ثبت شد که برای یک فرد دچار فلج گفتاری، موفقیتی بزرگ و بی‌سابقه محسوب می‌شود.

همچنین بررسی‌ها نشان داد که ۹۲ درصد از جملات تولید شده توسط دستگاه، کاملاً صحیح و دقیق بوده‌اند.

در نتایج نهایی این پژوهش که در نشریه معتبر «نیچر مدیسین» منتشر شده‌اند، مشخص شد که در آزمون‌های ساختاریافته، دقت واژگان در یک دایره لغات گسترده شامل ۱۲۵ هزار کلمه، به بیش از ۹۹ درصد می‌رسد. نتیجه‌گیری کلی این مطالعه نشان می‌دهد که رابط‌های مغزی دیگر محدود به محیط‌های تحت کنترل آزمایشگاهی نیستند و می‌توانند به عنوان ابزارهای کمکی کاربردی در زندگی روزمره به کار گرفته شوند.

این سیستم ثبات عملکرد خود را در طولانی‌مدت حفظ کرد و ثابت نمود که می‌تواند به عنوان یک پل ارتباطی دائمی و قابل اعتماد برای بیماران عمل کند و حس استقلال را به آن‌ها بازگرداند.

اهمیت این دستاورد در آن است که بیمار توانست بدون حضور فیزیکی پژوهشگران و تنها با کمک اعضای خانواده، دستگاه را روشن و از آن استفاده کند. ویژگی‌های تطبیقی نرم‌افزار، مانند کنترل از طریق نگاه کردن و تنظیمات خودکار در پس‌زمینه، باعث شد که کاربری دستگاه بسیار راحت‌تر از نمونه‌های قبلی باشد.

این موضوع نشان‌دهنده گامی بزرگ به سوی عمومی‌سازی این فناوری برای تمام افرادی است که با محدودیت‌های شدید حرکتی و گفتاری دست و پنجه نرم می‌کنند و به دنبال راهی برای ابراز وجود هستند.

اگرچه این تحقیق فعلاً روی یک شرکت‌کننده متمرکز بوده و هنوز نیاز به آموزش‌های اولیه برای مراقبان وجود دارد، اما پتانسیل بالای آن برای تغییر سبک زندگی میلیون‌ها انسان غیرقابل انکار است.

تلاش‌های آینده دانشمندان بر افزایش قابلیت حمل این دستگاه، کوچک‌تر کردن تجهیزات و بهبود دقت آن در مکالمات طبیعی و روزمره متمرکز خواهد بود تا فاصله بین ذهن انسان و دنیای بیرون به حداقل ممکن برسد و هیچ فردی به دلیل ناتوانی جسمی از حق ارتباط محروم نماند.