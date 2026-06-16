وزش تندباد و کاهش کیفیت هوا از امروز در استان اصفهان آغاز شده است و در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه تشدید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از نفوذ توده گرد و غبار به استان خبر داد و گفت: در پی وزش تندباد و نفوذ توده گرد و غبار با منشأ داخلی و مناطق مرزی استان سمنان، از عصر امروز تا روز جمعه پایان هفته شاهد کاهش میدان دید و افت کیفیت هوا در استان هستیم.

منصور شیشه‌فروش افزود: این شرایط با هشدار سطح زرد هواشناسی از امروز آغاز شده است و بر اساس پیش‌بینی‌ها در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه با شدت بیشتر و صدور هشدار سطح نارنجی همراه خواهد بود.

وی گفت: این پدیده در شهرستان‌های اصفهان، اردستان، زواره، مهاباد، برخوار، نایین، کاشان، آران و بیدگل، نطنز، بادرود، انارک، چوپانان، خور و بیابانک، کوهپایه، ورزنه، جرقویه، هرند و دیگر مناطق شرقی استان موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا می‌شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به برگزاری جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با آثار گرد و غبار استان گفت: از دستگاه‌های مسئول خواست اقدام‌های لازم برای پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از وزش باد شدید، طوفان‌های لحظه‌ای و گرد و غبار را در دستور کار قرار دهند.

شیشه‌فروش همچنین افزود: امسال اجرای ۴۰۰ هکتار عملیات نهال‌کاری و تثبیت کانون‌های بیابانی پیش‌بینی شده و طرح‌هایی مانند مدیریت چرا، قرق مراتع، مدیریت هرزآب‌ها، ساخت بادشکن و تکمیل مطالعات ایجاد جنگل‌های دست‌کاشت در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی در شرایط وزش باد شدید از شهروندان خواست نسبت به ایمن‌سازی تأسیسات، تابلو‌های تبلیغاتی، سقف‌های کاذب و واحد‌های تولیدی دام و طیور و گلخانه‌ها اقدام و از صعود به ارتفاعات و انجام ورزش و فعالیت

بدنی در فضای باز در شرایط گرد و غبار خودداری خودداری کنند و مراقب خطر سقوط درختان باشند.

مدیر کل مدیریت بحران استان گفت: استفاده از ماسک استاندارد و پرهیز بیماران قلبی و ریوی و افراد دارای بیماری‌های خاص از حضور در محیط‌های باز و پررفت و آمد از جمله توصیه‌های مهم در این شرایط است.

شیشه فروش همچنین افزود: برای جلوگیری از تشدید آلودگی هوا هرگونه اقدامی که منجر به افزایش گرد و غبار می‌شود از جمله فعالیت‌های معدنی، خاک‌ورزی، آتش زدن بقایای گیاهی و برخی عملیات ساختمانی در این شرایط ممنوع است.