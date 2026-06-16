تهیه‌کننده و مجری برنامه «اینجوریاس» با اشاره به رویکرد داده‌محور این برنامه گفت: هدف ما پاسخ دادن به پرسش‌های واقعی مردم درباره موضوعات روز بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صمصامی، تهیه‌کننده و مجری برنامه «اینجوریاس»، درباره ایده شکل‌گیری این برنامه گفت: محور اصلی تولیدات «اینجوریاس»، پرداختن به موضوعات روز بین‌المللی با رویکردی پژوهش‌محور، داده‌محور و مبتنی بر روایت مستندگونه است.

وی با بیان اینکه مخاطب امروز بیش از تحلیل‌های کلیشه‌ای و شعارگونه، به دنبال پاسخ‌های روشن و مستند برای پرسش‌های خود است، افزود: در این برنامه تلاش کرده‌ایم از قالب‌های کلاسیک و مرسوم فاصله بگیریم و به سراغ شکل تازه‌ای از روایت برویم؛ روایتی که بیشتر به مستند‌های پرمخاطب فضای مجازی و یوتیوب شباهت دارد.

صمصامی افزود: ریتم برنامه تند است و اطلاعات به شکلی فشرده، اما قابل فهم در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد.

ایده اصلی «اینجوریاس» از تجربه‌های قبلی ما در برنامه‌هایی مانند «اسکرین‌شات» و بخش «اسکرین‌دات» شکل گرفت؛ تجربه‌هایی که در آنها تلاش می‌کردیم موضوعات روز را از زاویه‌ای متفاوت بررسی کنیم و اکنون همان مسیر را در قالبی گسترده‌تر و منسجم‌تر ادامه داده‌ایم.

تهیه‌کننده «اینجوریاس» درباره معیار انتخاب سوژه‌ها توضیح داد: اولویت ما موضوعات بین‌المللی و اتفاقاتی است که در فضای عمومی درباره آنها گفت‌و‌گو می‌شود.

برای ما مهم است بدانیم مردم در شبکه‌های اجتماعی چه موضوعاتی را دنبال می‌کنند، چه مسائلی برایشان سؤال‌برانگیز است و نسبت به چه موضوعاتی ابهام دارند.

وی ادامه داد: ترند‌های فضای مجازی و دغدغه‌های واقعی مخاطبان یکی از مهم‌ترین مبنا‌های انتخاب سوژه در این برنامه است.

امروز بخش قابل توجهی از ذهنیت مردم در فضای مجازی شکل می‌گیرد و رسانه نمی‌تواند نسبت به این فضا بی‌تفاوت باشد.

صمصامی با تأکید بر اینکه رسانه اثرگذار باید فضای زیست مخاطب را بشناسد، گفت: تلاش ما این است ابتدا پرسشی را که در ذهن مخاطب وجود دارد، شناسایی کنیم و سپس با استفاده از داده‌ها، آمار، گزارش‌ها و اطلاعات معتبر به آن پاسخ دهیم.

در واقع برنامه به جای تحمیل نتیجه‌گیری نهایی، مخاطب را در مسیر رسیدن به پاسخ همراه می‌کند.

وی یکی از چالش‌های مهم فعالیت رسانه‌ای در فضای امروز را کمرنگ شدن مرز میان واقعیت و شایعه دانست و بیان کرد: در فضای مجازی گاهی مرز میان حقیقت و دروغ، تحلیل و عملیات روانی یا خبر و شایعه بسیار کمرنگ می‌شود.

به همین دلیل مسئولیت رسانه در چنین شرایطی سنگین‌تر است و باید با دقت بیشتری درباره نحوه طرح موضوعات تصمیم‌گیری کرد.

صمصامی درباره روند تولید این برنامه نیز گفت: حمایت مالی «اینجوریاس» بر عهده مرکز خانه تولیدات جوان سیمرغ است و مؤسسه نگاه نیز به‌عنوان مجری طرح با برنامه همکاری دارد.

انتخاب سوژه، پژوهش، نگارش متن و اجرای برنامه حاصل کار گروهی است و موفقیت چنین برنامه‌ای بدون همراهی یک تیم منسجم امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به مؤلفه‌های موفقیت یک برنامه رسانه‌ای افزود: انتخاب درست سوژه، اجرای مناسب، تدوین حرفه‌ای و ارائه جذاب محتوا از مهم‌ترین عوامل اثرگذاری یک برنامه است.

تجربه نشان داده هر محتوایی که بتواند پیچیدگی‌ها را به زبان ساده و قابل فهم بیان کند، شانس بیشتری برای اثرگذاری بر مخاطب خواهد داشت.

تهیه‌کننده و مجری «اینجوریاس» درباره تفاوت این برنامه با برخی برنامه‌های تحلیلی گفت: ما تلاش کرده‌ایم از فضای شعارزدگی فاصله بگیریم.

قرار نیست در این برنامه بیانیه خوانده شود یا تحلیل‌های پیچیده و غیرقابل فهم ارائه شود؛ هدف این است که مسائل به زبان ساده، مستند و روشن برای مخاطب تشریح شود.

وی در تشریح برخی از موضوعات مطرح‌شده در برنامه عنوان کرد: پرسش‌هایی مانند اینکه آیا تنگه هرمز می‌تواند منبع درآمد مستقیم باشد، سازوکار آن چگونه است، درگیری‌های منطقه‌ای چه ابعاد پنهانی دارند، سانسور نظامی در اسرائیل چگونه عمل می‌کند و صحت‌وسقم برخی تصاویر و محتوا‌های منتشرشده در فضای مجازی چیست، از جمله موضوعاتی هستند که مردم درباره آنها بحث می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم با نگاهی پژوهش‌محور به آنها بپردازیم.

صمصامی همچنین به مزایا و چالش‌های فعالیت رسانه‌ای در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: بزرگ‌ترین مزیت این فضا، آشنایی مستقیم با ذهنیت مخاطب است. برنامه‌ساز می‌تواند به سرعت متوجه شود مردم درباره چه موضوعاتی صحبت می‌کنند و چه دغدغه‌هایی دارند؛ این مسئله برای تولیدکنندگان محتوا فرصتی ارزشمند محسوب می‌شود.

وی در پایان با اشاره به آینده برنامه گفت: در حال حاضر تولید ۳۰ قسمت از «اینجوریاس» در دستور کار قرار دارد. درباره ادامه‌دار شدن برنامه هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است، اما امیدواریم بازخورد مخاطبان بتواند مسیر آینده آن را مشخص کند.