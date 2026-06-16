به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ گرشاسبی اظهار داشت: منابع طبیعی به عنوان بستر تولید در عرصه‌های مختلف نقش اساسی ایفا می‌کند و در تمامی طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های کشاورزی و غیرکشاورزی، موضوع واگذاری زمین یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها به شمار می‌رود.

وی افزود: فلسفه وجودی جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی (ره)، محرومیت‌زدایی از روستا‌ها بوده است و در همین راستا اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با بهره‌گیری از اعتبارات قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و با نمایندگی سازمان بسیج سازندگی سپاه امام صادق (ع)، امسال اجرای طرح‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است.

گرشاسبی بیان کرد: امسال بیش از ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری بیولوژیک و بیومکانیک، درختکاری، نهال‌کاری، مراقبت و آبیاری و همچنین کنترل روان‌آب‌ها در سطح اراضی استان بوشهر اختصاص یافته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گفت: با استفاده از سازه‌های هلالی آبگیر، پروژه‌های مؤثری در سطح استان برنامه‌ریزی شده که تا پایان سال مالی جاری به بهره‌برداری خواهند رسید و در این راستا ۸ سازه آبخیزداری اجرا خواهد شد.

گرشاسبی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۹۰۶ سازه آبخیزداری در سطح استان ساخته شده است، گفت: حجم ذخیره‌سازی این سازه‌ها بیش از ۱۳۴ میلیون مترمکعب است و با هر بارندگی مناسب، امکان ذخیره حدود ۳۵ میلیون مترمکعب آب در پشت این سازه‌ها فراهم می‌شود.

وی یادآور شد: در پی بارش‌های مناسب سال گذشته، شاهد احیای آبخوان‌ها، قنوات و افزایش سطح ایستابی چاه‌های کشاورزی در استان بودیم که این موضوع نشان‌دهنده اثرگذاری مثبت طرح‌های آبخیزداری در بهبود وضعیت منابع آبی است.