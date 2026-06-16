مردم انقلابی شهرستان ملارد در نخستین شب محرم با برپایی «موج ۱۰۷» حضور میدانی، با لباس‌های مشکی و پرچم‌های خونخواهی رهبر شهیدشان، صحنه‌هایی باشکوه از ایستادگی و وفاداری را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرا رسیدن نخستین شب ماه سوگواری سیدالشهدا (ع)، شهرستان ملارد شاهد تجمعی متفاوت و حماسی بود. مردم ولایت‌مدار ملارد در یکصد و هفتمین شب از حضور مستمر میدانی خود پس از شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با شعار رزم عاشورایی به میدان آمدند.

شرکت‌کنندگان که به لباس مشکی عزای حسینی بودند، با برافراشتن پرچم‌های خونخواهی، پیوند میان نهضت کربلا و مکتب رهبر شهید خود را فریاد زدند. در این مراسم، حاضران بر تداوم راه مقاومت و بیعت ابدی با ولایت تأکید کرده و خون مطهر رهبر شهید را مایه حیات جاودان انقلاب و شکست قطعی مستکبران دانستند.