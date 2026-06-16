بازگشتِ نفس در کالبدِ آببندان پس از چهار دهه انتظار
آببندان روستای ایزخورده شهرستان نور که حدود چهل سال به دلیل نبود لایروبی از مدار بهرهبرداری خارج شده بود بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: آببندان ۴.۷ هکتاری روستای ایزخورده که حدود چهل سال به دلیل نبود لایروبی از مدار بهرهبرداری خارج شده بود، با دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان هزینه و با همکاری جهاد کشاورزی، دهیار، شورای محلی و مردم روستا به بهرهبرداری رسید.
غفاری افزود: این آببندان پیش از لایروبی تنها ۴۰ هزار مترمکعب گنجایش داشت که پس از عملیات لایروبی حجم آبگیری آن به ۱۶۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است.
وی ادامه داد: با این اقدام، سطح زیر پوشش آبیاری به ۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه رسیده که ضمن تأمین آب پایدار، گامی بلند در جهت افزایش بهرهوری و خودکفایی در تولید برنج و تحقق اقتدار ملی در عرصه کشاورزی محسوب میشود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با بیان اینکه این شهرستان ۶۸ قطعه آببندان دارد، گفت: احیای آببندانهای راکد مانند ایزخورده، الگویی از استقامت و کار جهادی و اولویت این مدیریت محسوب میشود.