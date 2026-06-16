

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: آببندان ۴.۷ هکتاری روستای ایزخورده که حدود چهل سال به دلیل نبود لایروبی از مدار بهره‌برداری خارج شده بود، با دو میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان هزینه و با همکاری جهاد کشاورزی، دهیار، شورای محلی و مردم روستا به بهره‌برداری رسید.

غفاری افزود: این آببندان پیش از لایروبی تنها ۴۰ هزار مترمکعب گنجایش داشت که پس از عملیات لایروبی حجم آبگیری آن به ۱۶۰ هزار مترمکعب افزایش یافته است.

وی ادامه داد: با این اقدام، سطح زیر پوشش آبیاری به ۶۰ هکتار از اراضی شالیزاری منطقه رسیده که ضمن تأمین آب پایدار، گامی بلند در جهت افزایش بهره‌وری و خودکفایی در تولید برنج و تحقق اقتدار ملی در عرصه کشاورزی محسوب می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با بیان اینکه این شهرستان ۶۸ قطعه آببندان دارد، گفت: احیای آببندان‌های راکد مانند ایزخورده، الگویی از استقامت و کار جهادی و اولویت این مدیریت محسوب می‌شود.