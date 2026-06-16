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مردم ولایتمدار و انقلابی ورامین در یکصد و هفتمین شب پس از شهادت جانسوز حضرت آیتالله خامنهای، با برپایی تجمعی حماسی بر ادامه مسیر مقاومت و وفاداری به آرمانهای رهبر شهید تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تداوم حضورهای میدانی و قرارهای شبانه، مردم شهرستان ورامین با حضوری پرشور یاد و خاطره رهبر عظیمالشان انقلاب را گرامی داشتند. در این مراسم که در فضایی آکنده از حزن و حماسه برگزار شد، حاضران با تبیین ابعاد مجاهدتهای حضرت آیتالله خامنهای، ایشان را پرچمدار ابدی مبارزه با استکبار جهانی خواندند.
شرکتکنندگان در این اجتماع با سر دادن شعارهای انقلابی، ضمن تجدید بیعت با ولایت، بر ایستادگی تا پیروزی نهایی جبهه حق و انتقام خون مطهر شهید راه قدس از متجاوزان تاکید کرده و حضور مستمر خود را پاسخی قاطع به جنایات دشمنان دانستند.