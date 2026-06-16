دو نخبه جوان قائم‌شهری با طراحی و ساخت ربات دو منظوره نجات غریق و زباله‌روب دریایی، موفق به کسب رتبه نخست دانش‌آموزی و رتبه دوم دانشجویی مسابقات بین‌المللی تکنوزین عراق شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دو نخبه جوان قائم‌شهری با ارائه طرح نوآورانه ربات دو منظوره نجات غریق و زباله‌روب دریایی، در مسابقات بین‌المللی تکنوزین عراق موفق به کسب رتبه نخست در بخش دانش‌آموزی و رتبه دوم در بخش دانشجویی شدند.

امیرحسین شوش صنمی، دانش‌آموز قائم‌شهری و حسین حمزه، دانشجوی این شهرستان، با ارائه این طرح مشترک در رقابتی با شرکت‌کنندگانی از کشور‌های عراق، هند و مصر حضور یافتند و پس از ارزیابی توسط سه گروه داوری، موفق به کسب عناوین برتر این رویداد علمی شدند.

این دو مخترع، عملکرد همزمان ربات در نجات جان غریق و جمع‌آوری زباله‌های سطح آب دریا را از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد اختراع خود عنوان کردند و گفتند: نمونه مشابه خارجی برای این فناوری وجود ندارد.

به گفته آنان، وزن کم، هزینه ساخت اقتصادی، سرعت عمل بالا و قابلیت انجام همزمان عملیات پاکسازی و امداد و نجات از دیگر مزیت‌های این ربات است. این سامانه با مکانیزم طراحی‌شده قادر است ضمن جمع‌آوری زباله‌های شناور، افراد گرفتار در آب را به ساحل منتقل کند.

این دو نخبه قائم‌شهری که با حمایت مرکز فناوری رشد شهید فخری‌زاده سپاه قائم‌شهر به مسابقات اعزام شدند، اظهار داشتند: در صورت تأمین حمایت‌های مالی لازم، امکان تولید انبوه این ربات و عرضه آن در بازار‌های داخلی و خارجی وجود دارد.

فرمانده سپاه قائم‌شهر نیز با تبریک این موفقیت علمی، آمادگی مرکز فناوری رشد این شهرستان را برای حمایت از فرآیند تبدیل ایده به محصول و تولید این ربات اعلام کرد.

سرهنگ محمد عباسپور گفت: سال گذشته در راستای حمایت از طرح‌های نوآورانه، سه میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه، یک میلیارد تومان کمک بلاعوض برای هشت طرح فناورانه و همچنین سه میلیارد تومان سرمایه مردمی برای واحد‌های تولیدی فناورانه شهرستان اختصاص یافته است.

در پایان، از امیرحسین شوش صنمی و حسین حمزه در اجتماع شبانه مردم قائم‌شهر با اهدای لوح سپاس و هدایا تجلیل شد.