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برنامه تلویزیونی «میراث» با روایتی از ناگفتههایی میان صحرای کربلا تا میدانهای امروز، از سهشنبه ۲۶ خرداد همزمان با اول محرم هر روز ساعت ۱۸ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه تلویزیونی «میراث» به کارگردانی ملکوتی، از روز سهشنبه، اول محرم ۱۴۴۸ هجری قمری، مهمان جدول پخش شبکه نسیم میشود.
این برنامه با روایتی از خون، آب، خاک و هویت، به سراغ ناگفتههایی از صحرای کربلا تا میدانهای امروز میرود و تلاش دارد پیوندی معنوی و تأثیرگذار میان حماسه عاشورا و رخدادهای معاصر برقرار کند.
«میراث» در هر قسمت، روایتهایی شنیدنی و الهامبخش را پیش روی مخاطبان قرار میدهد؛ روایتهایی که میراثدار سیره شهدای کربلا هستند و از استمرار این فرهنگ در زندگی امروز سخن میگویند.
این برنامه هر روز ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه نسیم پخش میشود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۶ صبح خواهد بود.