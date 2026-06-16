به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی گفت: باید موضوع اهدای خون در جوانان را ترویج دهیم، زیرا اگر نتوانیم جمعیت اهدا کنندگان فعلی راکه به سمت سالمندی می‌روند با رده سنی جوانان جایگزین کنیم، حتما دچار چالش جدی خواهیم شد.

دکتر سعید اصغریان با اشاره به این که اهداکنندگان خون شامل؛ مستمر، با سابقه و بار اولی هستند، افزود: اهداکنندگان مستمر در سال حداقل ۲ نوبت خون اهدا می‌کنند که سن آنان در خراسان رضوی رو به بالاست و با توجه به این که جمعیت کشور به سمت سالمندی می‌رود به طور طبیعی نیاز به خون و فرآورده‌های خونی نیز بیشتر می‌شود.

مدیرکل انتقال خون خراسان رضوی با اشاره به این که میزان مشارکت بانوان در امر اهدای خون در کشور‌های آسیایی و اروپایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد است، افزود: این رقم درکشور ما بسیار پایین و حدود پنج درصد است یعنی ۹۵درصد اهداکنندگان خون مردان هستند.

اصغریان علت این امر را وجود یک باور غلط در زنان است که فکر می‌کنند کم خون هستند در صورتی که اینگونه نیست و وضعیت و سلامت کامل هر اهدا کننده‌ای به ویژه بانوان بهنگام مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون توسط پزشک بررسی می‌شود .

اصغریان در خصوص مقایسه آماری میزان مشارکت مردم در اهدای خون در ۴۰ روزه اول جنگ تحمیلی اخیر از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن (۹ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۹ فروردین ۱۴۰۴) افزود: میزان مراجعه مردم به پایگاه‌های انتقال خون استان برای اهدای خون ۲۵.۴۸ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: همچنین میزان مراجعه اهداکنندگان بار اولی در این ایام ۷۲.۸۲ درصد و میزان مراجعه بانوان ۱۱۹ درصد و بیش از ۲ برابر رشد یافت.