آموزش اسلحهشناسی در تجمع شبانه دیشموک
جمعی از نوجوانان و جوانان شهر دیشموک با برپایی موکبی با عنوان «جوانان مبارز» آموزش مقدماتی اسلحهشناسی و مهارتهای رزمی را فراگرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک افزود: راهاندازی موکب «جوانان مبارز» با هدف افزایش آگاهی و توانمندی نسل جوان در حوزههای فرهنگی، تاریخی و مهارتی برپا شد. معززی افزود: در کنار آموزشهای رزمی، برنامههایی برای معرفی بخشهایی از تاریخ معاصر ایران و تقویت روحیه مسئولیتپذیری در میان جوانان نیز اجرا شد.
وی ادامه داد: اسلحهشناسی و آمادگیهای دفاعی نوجوانان و جوانان نقش مهمی در افزایش آمادگی آنان در برابر تهدیدها و شرارتهای دشمنان ایران اسلامی دارد.
معززی افزود: چنین برنامههایی با هدف ارتقای سطح دانش، مهارت و روحیه دفاع از کشور در میان نسل جوان برگزار میشود و تلاش داریم با اجرای فعالیتهای فرهنگی و آموزشی، زمینه رشد و آگاهی بیشتر جوانان را فراهم کنیم.