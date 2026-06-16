جمعی از نوجوانان و جوانان شهر دیشموک با برپایی موکبی با عنوان «جوانان مبارز» آموزش مقدماتی اسلحه‌شناسی و مهارت‌های رزمی را فراگرفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک افزود: راه‌اندازی موکب «جوانان مبارز» با هدف افزایش آگاهی و توانمندی نسل جوان در حوزه‌های فرهنگی، تاریخی و مهارتی برپا شد.

معززی افزود: در کنار آموزش‌های رزمی، برنامه‌هایی برای معرفی بخش‌هایی از تاریخ معاصر ایران و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در میان جوانان نیز اجرا شد.

وی ادامه داد: اسلحه‌شناسی و آمادگی‌های دفاعی نوجوانان و جوانان نقش مهمی در افزایش آمادگی آنان در برابر تهدیدها و شرارت‌های دشمنان ایران اسلامی دارد.