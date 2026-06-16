پخش زنده
امروز: -
جمعی از کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران در اقدامی خودجوش و خداپسندانه، با اهدای مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان، زمینه آزادی ۴ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جمعی از کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران در اقدامی خودجوش و خداپسندانه، با اهدای مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان، زمینه آزادی ۴ زندانی جرائم غیرعمد را فراهم کردند.
محمدعلی شاهحسینی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد، ضمن قدردانی از این حرکت ارزشمند کارکنان شرکت فولاد آلیاژی ایران اظهار داشت: کمک به افرادی که به دلیل بدهیهای مالی، دیه ناشی از تصادفات یا حوادث کارگاهی و ناتوانی در جبران خسارت در بند هستند، یکی از زیباترین جلوههای نوعدوستی است که امید را به خانوادههای چشمانتظار بازمیگرداند.
وی در ادامه افزود: بیتردید چنین مشارکتهای خودجوشی از سوی بدنه کارگری و صنعتی استان یزد، علاوه بر فراهم کردن زمینه آزادی زندانیان، آرامش و امنیت خاطر را به خانوادههای آنان هدیه میدهد و ثابت میکند که حتی کوچکترین قدمها در کنار هم، میتواند گرههای بزرگی را از زندگی نیازمندان باز کند.