تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ رسید؛ دیداری که در آن رامین رضاییان با یک گل و یک پاس گل عنوان بهترین بازیکن میدان را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تیم ملی فوتبال ایران در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ برابر تیم ملی نیوزیلند به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت؛ دیداری که با درخشش بازیکنان مازندرانی، به‌ویژه رامین رضاییان همراه بود.

دیدار تیم‌های ملی ایران و نیوزیلند از گروه G رقابت‌ها بامداد سه‌شنبه در ورزشگاه سوفی استادیوم برگزار شد و با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید. رامین رضاییان ساروی در دقیقه ۳۲ و محمد محبی در دقیقه ۶۳ برای ایران گلزنی کردند و جاست در دقایق ۷ و ۵۵ دو گل نیوزیلند را به ثمر رساند.

در این مسابقه هر سه بازیکن مازندرانی تیم ملی در ترکیب حضور داشتند. رامین رضاییان با ثبت یک گل و یک پاس گل، عنوان بهترین بازیکن زمین را کسب کرد و در ارزیابی پایگاه آماری هواسکورد نیز با نمره ۸.۶ بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد.

همچنین شجاع خلیل‌زاده از ابتدای مسابقه در ترکیب اصلی حضور داشت و علی علیپور نیز در نیمه دوم به جای شهریار مغانلو وارد زمین شد تا هر سه بازیکن مازندرانی در نخستین دیدار ایران در جام جهانی به میدان بروند.

در کادر فنی تیم ملی نیز رحمان رضایی به عنوان نماینده دیگری از استان مازندران حضور داشت.

رامین رضاییان پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن مسابقه گفت: «بازی را خوب شروع کردیم، اما گل بدی دریافت کردیم. با این حال به بازی برگشتیم و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. در نیمه دوم نیز عملکرد خوبی داشتیم، اما گل‌های عجیبی خوردیم. با این وجود حق ما پیروزی بود و می‌توانستیم گل سوم را هم به ثمر برسانیم.»

وی افزود: «هوادارانی که به ورزشگاه آمدند از نمایش تیم رضایت داشتند. دست از تلاش برنمی‌داریم و تا آخرین روز برای صعود و شاد کردن دل مردم ایران تلاش خواهیم کرد.»